Armando Vara pode ser preso a qualquer momento

Ex-ministro foi condenado por branqueamento de capitais, perdeu os recursos e espera há cinco meses que o tribunal faça o cúmulo jurídico, para decidir o tempo de prisão que falta cumprir.

Armando Vara pode ser preso a qualquer instante, uma vez que o processo da ‘Operação Marquês’ em que foi condenado a dois anos de prisão já transitou em julgado, disse a SIC Notícias.Vara já cumpriu dois anos e nove meses no âmbito do processo ‘Face Oculta’, tendo sido libertado antes do tempo devido à Covid-19.O ex-ministro foi depois condenado por branqueamento de capitais, perdeu os recursos e espera há cinco meses que o tribunal faça o cúmulo jurídico, para decidir o tempo de prisão que falta cumprir.