NATO recusa pedido de Belgrado para enviar exército sérvio para o Kosovo

Governo sérvio apresentou o pedido a 15 de dezembro passado, no auge da crise entre Pristina e Belgrado.

O Presidente da Sérvia, Alexander Vucic, adiantou este domingo que a NATO rejeitou um pedido de Belgrado para enviar o exército e a polícia sérvias para o Kosovo para proteger a população civil alvo de perseguição das autoridades kosovares.

O Governo sérvio apresentou o pedido a 15 de dezembro passado, no auge da crise entre Pristina e Belgrado, num momento em que a população sérvia kosovar avançou com protestos contra as prisões de membros dessa comunidade.

Este domingo, numa conferência de imprensa, Vucic disse ter recebido uma resposta "cuidadosamente redigida" da missão da NATO no Kosovo (KFOR), em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) afirma não ver necessidade de as forças de segurança sérvias serem destacadas para o Kosovo.