"Regra Ronaldo" vai limitar salários da equipa principal do Manchester United

Medida terá como objetivo evitar que haja inveja dentro do balneário.

O Manchester United quer implementar uma nova regra no clube que fará com que nenhum jogador aufira um salário muito superior aos restantes companheiros, de forma a evitar que haja inveja dentro do balneário, avança o Daily Mail.Segundo a mesma fonte, esse montante estará limitado aos 226 mil euros por semana e os ingleses até já lhe chamam "regra Ronaldo".Apesar de o craque português, que recentemente deixou os red devils, ter sido o jogador com o salário mais alto do plantel do Manchester United, há outros atletas que poderão ser afetados por esta nova regra. Desde logo, David de Gea, que ganha cerca de 425 mil euros semanais.Varane, Maguire, Casemiro ou Bruno Fernandes poderão também ter os seus ganhos revistos, uma vez que auferem entre 204 e 226 mil euros.Outra situação que preocupa a formação inglesa é a de Marcus Rashford: o United quer que o extremo inglês - que termina contrato em 2024 - renove, mas o PSG estará muito interessado na sua contratação, oferecendo o dobro do salário.