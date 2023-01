Michelle Ferrero: de veterano de guerra a criador da Nutella

Marca é responsável pela produção dos chocolates Nutella, Ferrero Rocher, Mon Chéri e Kinder.

O criador da marca de chocolates Ferrero, Michele Ferrero, nasceu em 1856, em Farigliano, Itália, e segundo o bisneto, sofria do 'síndrome do inventor'."Acordava a qualquer hora e ia para o laboratório", segundo Giovanni Ferrero, um dos bisnetos.Foi um veterano da I Guerra Mundial e quando regressou de combate abriu uma pastelaria em Dogliani, no nordeste italiano. Quando o famoso ditador italiano, Benito Mussolini, tomou conta do país e começou a enviar tropas para o norte de África, Pietro viu uma oportunidade para aumentar o negócio e ir vender biscoitos, de acordo com a NIT.Não foi bem sucedido e voltou para Itália, para Alba, com a mulher e o filho Michele. Foi durante a II Guerra Mundial que Pietro e Michele meteram mãos à obra e com a criatividade de ambos começaram a criar doces nunca antes vistos. Com a escassez de alimentos trazida pela guerra, apostaramTambém o irmão de Pietro, Giovanni Ferrero, ajudou no desenvolvimento da empresa, com a organização de uma rede de vendas.Quando começaram a ter sucesso em Itália, começaram a exportar para a Europa. Inauguraram um fábrica na Alemanha e, depois uma em França. Rapidamente abriram escritórios e fábricas de produção na Bélgica, Holanda, Áustria, Suíça, Suécia, Reino Unido, Irlanda e Espanha.Com o sucesso alcançado no velho continente, decidiram que estava na hora do mundo conhecer os chocolates Ferrero e expandiram para a América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático, Europa Oriental, África, Austrália, México e China.A marca é responsável pela produção dos chocolatesMichele Ferrero, era uma pessoa pacata, nunca deu entrevistas e toda a vida recusou ser visto ou tratado como uma 'estrela'.Sofria de um problema ocular e, por isso, sempre que aparecia em público era visto de óculos escuros. Atribuiu sempre o sucesso que alcançou a Deus, como o católico devoto que era. Insistia para que todas as fábricas da Ferrero tivessem uma estátua da Virgem.Morreu em 2015, ano em que a empresa adquire a companhia turca produtora de avelãs Oltan e a empresa britânica de chocolates Thorntons.Atualmente o diretor-executivo da empresa é Giovanni Ferrero, filho de Michele, e a sua estratégia empresarial tem sido investir os milhões que ganha na compra de outras marcas de chocolate. Em 2018 a Ferrero adquiriu as operações norte-americanas da Nestlé.

A Ferrero marca presença em mais de 160 países e tem mais de 40 mil trabalhadores. Produz anualmente 365 mil toneladas de Nutella e representa um terço da produção mundial de avelãs.