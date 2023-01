Menina de sete anos morta por pitbull nos Estados Unidos da América

Membro da família ainda tentou afastar o cão atacando-o com uma bengala, mas o pitbull não largava a menina.

Uma menina de sete anos morreu, esta sexta-feira, no Louisiana, Estados unidos da América, depois de ser atacada por um pitbull, que pertencia aos vizinhos.Sadie Davila, a menina, estava a brincar no quintal da sua casa, quando por volta das 18h30 (00h30 de sábado em Lisboa) o cão invadiu a propriedade e atacou-a agressivamente, de acordo com o jornal norte-americano New York Post.Um membro da família ainda tentou afastar o cão atacando-o com uma bengala, mas o pitbull não largava a menina.A menina ainda foi ao hospital, com várias mordidas de cão na cara e múltiplos danos nos ossos. Mas acabou por não aguentar e faleceu no hospital."O meu bébe. Tinha apenas sete anos. A luz no meu coração. Não existem palavras para o que estou a sentir. A minha família está destruída. Por favor rezem por nós. Rezem para que sejam apresentadas queixas contra os donos do cão e que eles assumam a responsabilidade", escreveu a mãe da menina, Haley Anselmo, na rede social Facebook.O pai também usou as redes sociais, neste caso, o Instagram, para dizer "descansa em paz minha querida Sadie Elizabeth, sete anos e tirada de nós da forma mais violenta. O mundo é um lugar cruel. eras a luz do meu coração".