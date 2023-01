Manifestantes bolsonaristas furam barreira policial e entram no Palácio do Planalto

Polícia usou gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes.

Aliados radicais do ex-presidente doi Brasil Jair Bolsonaro invadiram, este domingo, o Congresso Nacional, em Brasília, e conseguiram entrar no Palácio do Planalto, a sede da presidência brasileira, e no Supremo Tribunal Federal. Os invasores estão a vandalizar as três instituições, a partir vidros, portas e equipamentos, a revirar gavetas e a destruir documentos.

Os extremistas conseguiram invadir os prédios públicos depois de terem ultrapassado as barreiras humanas e físicas colocadas em redor pela polícia brasileira. Vídeos mostram que o número de agentes da polícia da capital era insuficiente, o que já tinha acontecido no dia 12 de Dezembro, quando radicais de extrema-direita, apoiantes de Bolsonaro, queimaram dezenas de veículos e tentaram invadir a sede da Polícia Federal sem que a polícia agisse.

Às 19 horas, havia confrontos em várias partes de Brasília entre extremistas e forças policiais. Dentro do Congresso e do Supremo Tribunal, agentes de segurança das duas instituições enfrentavam os manifestantes como podiam, mas sem um reforço maciço da polícia pouco podiam fazer.

O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, que comanda as forças de segurança da capital brasileira, é apoiante declarado de Jair Bolsonaro e tem-se recusado a tomar atitudes mais firmes contra os radicais que estão acampados na cidade desde 30 de Outubro, quando Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro nas presidenciais.



O novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, já tinha tentado proibir manifestações de extremistas este domingo na região onde ficam os ministérios e o Congresso, mas o governador permitiu.

Os radicais que estão a invadir os edifícios do governo em Brasília exigem que as Forças Armadas desencadeiem um golpe de Estado para derrubar Lula, que tomou posse no domingo passado, dia 1, e devolver a presidência a Bolsonaro, que está nos EUA, para onde fugiu dois dias antes do fim do mandato para não ser preso.



Lula da Silva encontra-se no interior de São Paulo, para visualizar os estragos provocados pelas chuvas torrenciais que têm caído nos últimos dias.

Deus salve o Brasil

CONGRESSO NACIONAL: Bolsonaristas golpistas agrediram policiais, derrubaram barreiras e subiram a rampa do congresso Nacional.



O que este povo merece?

Senado Federal é invadido por manifestantes bolsonaristas. É muita gente pessoal. Com certezas haverá muitos feridos para reprimir todo esse povo.

Após Congresso, bolsonaristas golpistas invadem o Palácio do Planalto

O bloqueio no entorno do palácio já foi furado. Os criminosos tentam agora entrar no prédio