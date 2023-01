Escritor norte-americano Russel Banks morre aos 82 anos

Romancista, autor de "Cloudsplitter", morreu na sua casa em Saratoga Springs, no Estado de Nova Iorque devido a um cancro.

O escritor norte-americano Russel Banks, autor de "Cloudsplitter" e outros romances, morreu este sábado aos 82 anos, anunciou a sua agente, Ellen Levine.

Russell Banks, que também publicou poesia, é reconhecido, como romancista, pelos seus "relatos detalhados de conflitos domésticos e as lutas diárias de personagens comuns, muitas vezes marginalizados".

Russel Banks, professor emérito da Universidade de Princeton, morreu na sua casa em Saratoga Springs, no Estado de Nova Iorque devido a um cancro, acrescentou Ellen Levine.

Na página eletrónica do The New York Times, salienta-se que Banks, "prolífico autor de 21 obras de ficção e não-ficção aproveitou o seu próprio passado de colarinho azul para a sua escrita, investigando a pressão psicológica da vida em cidades economicamente deprimidas no nordeste" dos Estados Unidos.