Ex-secretária de Estado do Turismo premiou, enquanto governante, empreendimento que agora vai gerir

A ex-secretária de Estado do Turismo premiou, enquanto governante, o empreendimento que agora foi convidada a gerir. Em 2020, Rita Marques distinguiu o WOW na classe de enoturismo durante a celebração do Port Wine Day, em que foram distribuídos os prémios 'Douro+Sustentável'. Em 2022, foi a vez da atribuição do Prémio Nacional de Turismo na classe de 'Turismo Inovador'.Para além daquelas distinções, Adrian Bridge, o CEO do grupo The Fladgate Partnership, que contratou Rita Marques, e que é, simultaneamente, o patrão da Hilodi – Historic Lodges & Discoveries, S.A., foi o maior beneficiário do investimento público concedido ao abrigo do programa comunitário IFRRU 2020, de apoio à reabilitação e regeneração urbana criado no âmbito do Portugal 2020. Este programa comunitário, que tem por objetivo facilitar "o acesso a financiamento por parte dos promotores de investimentos na área da reabilitação urbana", é tutelado pelo Ministério das Infraestruturas.