Só há homens nos candidatos a novo bastonário da Ordem dos Médicos

Mais de 61 mil médicos vão ser chamados a eleger o novo bastonário da Ordem dos Médicos, para o triénio 2023-2025. Numa das eleições mais concorridas dos últimos anos, será escolhido o sucessor de Miguel Guimarães, que não se recandidata após ter cumprido dois mandatos – o último marcado pela pandemia de Covid-19.A votação tem início amanhã, dia 10, e prolonga-se até às 19h00 de dia 19 (quinta-feira). Os resultados eleitorais serão publicados nos cinco dias subsequentes, mas sem data fixa obrigatória. Em caso de necessidade de segunda volta para a eleição do bastonário, o processo eleitoral decorrerá entre os dias 7 e 16 de fevereiro. O novo bastonário que sair destas eleições será o 16.º a liderar a Ordem dos Médicos desde 1939.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.