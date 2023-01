"Ninguém veio aqui": Moradores e comerciantes revoltados com a autarquia após cheias no Porto

Numa das casas, a água atingiu quase um metro e a moradora, uma idosa de 90 anos, teve de ser retirada por uma vizinha.

"Ninguém, nem da câmara nem da junta, veio aqui. Contactámos os senhorios, mas também não vieram. Tivemos de nos ajudar uns aos outros", lamenta Marta Ribeiro, moradora nas Fontainhas, no Porto, onde, devido ao rebentamento de uma conduta, cerca de duas dezenas de habitações ficaram alagadas.Numa das casas, a água atingiu quase um metro e a moradora, uma idosa de 90 anos, teve de ser retirada por uma vizinha. "Os vizinhos ouviram os gritos da minha mãe e vieram ajudá-la, se não tinha morrido afogada", relata Amadeu Faria.