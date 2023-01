Roberto Martínez sucede a Fernando Santos como selecionador nacional

Roberto Martínez deverá suceder a Fernando Santos como selecionador nacional. A rádio espanhola Cadena Ser noticiou que o treinador chega esta segunda-feira a Lisboa, onde o espera um contrato até ao Mundial 2026. Já antes a imprensa inglesa revelara um acordo verbal entre a FPF e o técnico espanhol.





Martínez, de 49 anos, desvinculou-se da seleção belga, na qual estava desde 2016, após a eliminação na fase de grupos do Mundial do Qatar. Ficou, na altura, atrás de Marrocos (equipa que eliminou Portugal nos ‘quartos’) e Croácia, as duas seleções que terminaram a prova no 4.º e 3.º lugares, respetivamente.

Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.