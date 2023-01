Proteção Civil avisa população para risco de cheias na bacia do rio Douro

ANEPC avisa na mesma nota que o aumento do caudal pode causar inundações em "zonas historicamente mais vulneráveis".

A Proteção Civil emitiu esta segunda-feira um aviso à população para o risco de cheias e inundações, incluindo no Porto e em Gaia, após "precipitação persistente" que levou ao "aumento significativo dos caudais do rio Douro".

Tendo por base a informação do Agência Portuguesa do Ambiente e do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa em comunicado que o rio Douro atingiu "valores de referência elevados".

A ANEPC avisa na mesma nota que o aumento do caudal pode causar inundações em "zonas historicamente mais vulneráveis".