Marinha portuguesa segue navio russo na costa nacional durante seis dias

Desde o início do conflito armado na Ucrânia já se registaram diversos acompanhamentos de embarcações russas, quase sempre de pesquisa científica, na costa nacional.

A Marinha portuguesa passou seis dias (entre 2 e 7 deste mês) a monitorizar e a seguir o percurso de um navio russo na costa nacional.A deteção do ‘Akademik Aleksandr Karpinskiy’, um navio científico da Federação Russa, foi feito pelo Centro de Operações Marítimas e Empenhamento de Meios Navais, que rapidamente acionou o NRP ‘António Enes’ para o acompanhamento da embarcação russa.A viagem do navio começou no mar do Norte, e mereceu a atenção próxima da Marinha portuguesa ao atravessar a costa nacional.Desde que teve início o conflito armado na Ucrânia, com a invasão das tropas de Vladimir Putin, já se registaram diversos acompanhamentos de embarcações russas, quase sempre de pesquisa científica, na costa nacional.