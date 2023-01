Shakira 'apanha' Piqué em casa com a amante

Jogador levava Clara para a casa do ex-casal, numa altura em a cantora viajava com os filhos de ambos.

Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho do ano passado, depois de ter sido tornada pública a traição por parte do antigo jogador com Clara Chia Martí, de 23. Mas, ao que parece, esta já frequentava a casa de Shakira antes da separação.Leia a notícia completa no Vidas