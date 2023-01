Governador do Distrito Federal brasileiro foi afastado pela Justiça após ataques

Ibaneis Rocha foi suspenso do cargo por 90 dias, após ataques de 'bolsonaristas' a instituições públicas.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi afastado esta segunda-feira do cargo por 90 dias pelo juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), horas após ataques de 'bolsonaristas' a instituições públicas, em Brasília.

A decisão de Moraes surge em resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), órgão público que representa o Governo Federal brasileiro em tribunais, e do senador e líder do Governo brasileiro no Congresso, Randolfe Rodrigues.

Na decisão, Moraes avaliou que Ibaneis Rocha e Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal que foi ministro da Justiça até quase ao fim do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, terão atuado com negligência e omissão.