Circulação de comboios foi restabelecida na Linha do Douro entre Aregos e Ermida

Suspensão ocorreu após uma derrocada de terras.

A circulação de comboios foi restabelecida esta segunda-feira, às 01h35, entre as estações de Aregos e de Ermida, na Linha do Douro, suspensa após uma derrocada de terras, disse esta segunda-feira fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Pelas 21h45 de domingo contabilizou-se aquela que foi a terceira derrocada do dia na Linha do Douro, que aconteceram em diferentes zonas e em consequência da chuva intensa que se verificou na região.

A IP disse esta segunda-feira à agência Lusa que, após intervenção da equipa de via da empresa, foi restabelecida a circulação de comboios entre Aregos e Ermida, concelho de Baião, distrito do Porto, "com marcha à vista no local", um tipo de restrição que se usa quando é necessário que um comboio avance com a máxima prudência.

A derrocada verificou-se ao quilómetro 78,6.

Um outro troço da linha, entre as estações de Aregos e Mosteirô, esteve suspenso entre as 15:00 e as 19:15 de domingo, devido à queda de pedras e terras sobre a via.

Pelo mesmo motivo e no mesmo dia, verificou-se também uma suspensão da circulação de comboios das 07:25 às 17:00, entre as estações de Peso da Régua (Vila Real), Tua (Bragança) e Pocinho (Guarda).

A circulação de comboios na Linha do Douro já tinha estado suspensa em 30 de dezembro e depois entre 01 e 02 de janeiro, em diferentes troços, também devido à queda de pedras para a via.