Cadela resgatada do Farol do Bugio fugiu de casa com medo dos foguetes

Tina desapareceu na noite de Passagem de Ano, no Seixal, e percorreu 27 quilómetros até à ilha do Farol do Bugio.

Tina, a cadela que desapareceu na noite de Passagem de Ano de casa dos donos, no Seixal, com medo dos foguetes, percorreu 27 quilómetros até à ilha do Farol do Bugio, na foz do Tejo, onde foi resgatada na passada sexta-feira, pela Polícia Marítima.



Depois do resgate, Tina permaneceu algum tempo nas instalações da Direção de Faróis, sendo depois encaminhada para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município de Oeiras. Deverá ser hoje entregue aos donos.