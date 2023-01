Libertado homem que agrediu a mulher à frente de patrulha da GNR na Guarda

Juiz libertou o agressor com a condição de não ter contacto com a vítima.

Um homem de 58 anos foi detido por violência doméstica e por insultar e tentar agredir a mulher à frente da patrulha da GNR, no concelho da Guarda.A patrulha deslocou-se à habitação do casal e presenciou os atos de violência do suspeito para com a mulher de 52 anos.Foi detido e presente a um juiz que o libertou com a condição de não ter contacto com a vítima