Mulher de 60 anos morre após bombardeamento russo na Ucrânia

Uma mulher de 60 anos foi morta e várias pessoas ficaram feridas num ataque de mísseis russos num mercado na aldeia de Shevchenkove, no leste da Ucrânia, esta segunda-feira, segundo o governador regional"De acordo com informações confirmadas, infelizmente uma mulher de 60 anos morreu", escreveu Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv, no Telegram, acrecentando que "todas as outras vítimas foram hospitalizadas. Os médicos estão a ajudá-los. Os socorristas continuam a limpar os escombros."Segundo a agência Reuters, Synehubov afirmou anteriormente que pelo menos sete pessoas tinham sido feridas, incluindo uma menina de 13 anos. No entanto os relatórios não puderam ser imediatamente verificados.Suspilne citou um funcionário local dizendo que pelo menos três pavilhões foram destruídos no ataque e que um centro comercial foi danificado, mas que segunda-feira não foi um dia de mercado.A Rússia, que invadiu a Ucrânia há mais de 10 meses, não comentou de imediato o ataque relatado.