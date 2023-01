Rio Mondego galga margens e inunda aldeia de Cabouco em Coimbra

Três idosos precisaram de ser resgatados.

A chuva não deu tréguas na madrugada desta segunda-feira à aldeia de Cabouco, Coimbra. O rio Mondego galgou as margens e a aldeia ficou totalmente inundada. Ao que oapurou, a situação é recorrente na zona quando as chuvas são mais fortes.Três idosos foram resgatados das suas casas e acolhidos pelos vizinhos. De momento, aguardam a descida do nível da água para voltar para casa.Na zona da Conraria, Coimbra, o mau tempo também provocou alguns inconvenientes. O rio inundou vários campos e três cavalos ficaram encurralados. Para o resgate dos animais foi necessário demolir parte de um muro.Os bombeiros aguardam agora que a situação amenize para procederam as respetivas limpezas da via.