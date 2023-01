Petição contesta intenção de atribuir nome de Pelé ao Estádio Nacional de Cabo Verde

Cerca de 2400 pessoas já assinaram a petição em quatro dias.

Cerca de 2400 pessoas assinaram em quatro dias uma petição online contestando a intenção, anunciada pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, de atribuir o nome de Pelé ao Estadio Nacional, na Praia.

A petição, consultada esta segunda-feira pela Lusa na plataforma "change.org" intitula-se "Não queremos o nome do nosso 'Estádio Nacional' como 'Estádio Pelé'" e surge na sequência do intenso debate na opinião pública e nas redes sociais em Cabo Verde desde o anúncio dessa intenção pelo chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, respondendo então ao desafio da FIFA de uma homenagem internacional ao antigo futebolista brasileiro, que morreu em 29 de dezembro.

"Se a FIFA recomenda que em todos os países deveria ser nomeado um estádio como 'Estádio Pelé', pois a FIFA que venha financiar um novo 'Estádio Pelé', aceitaremos de bom coração. Sem dúvidas que reconhecemos a grandeza do grande Pelé, mas este seria melhor homenageado pelo 'Santos' e pelo seu país", lê-se no texto da petição, que classifica a intenção do Governo de um "ato emotivo e imaturo".