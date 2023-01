Mbappé e Real Madrid em defesa de Zidane depois de presidente da FFF dizer que não lhe atendia o telemóvel

Noel le Graet disse numa entrevista que não quer saber se o ex-jogador francês será o próximo selecionador brasileiro.

Kylian Mbappe e o Real Madrid decidiram apoiar Zinedine Zidane depois do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel le Graet, dizer que não atendia o telemóvel caso o treinador lhe ligasse para discutir um possível contrato como selecionador nacional.





A FFF anunciou a extensão do contrato do técnico Didier Deschamps este sábado, depois de ter levado a França à segunda final consecutiva do Campeonato do Mundo, onde perdeu contra a Argentina nos penáltis no Qatar. Zidane já tinha sido considerado o favorito para suceder a Deschamps no comando da seleção francesa.



Quando questionado se Zidane, vencedor do Mundial em 1998 e um ícone nacional, agora comandaria a seleção brasileira, Le Graet disse à RMC: "Eu não quero saber, pode ir para onde quiser".



Zidane foi o primeiro treinador a vencer a Liga dos Campeões três vezes consecutivas quando comandava o Real Madrid. O ex-jogador de 50 anos, que também venceu o Europeu de 2000 com a França, está atualmente sem emprego após a saída do comando da equipa espanhola no ano passado.



"Zidane é a França, não desrespeitamos a lenda assim", disse Mbappé no Twitter depois da entrevista de Le Graet.





O dirigente de 81 anos também provocou a ira do Real Madrid, que descreveu seus comentários como "infeliz". Além de treinar o Real, Zidane também passou cinco temporadas como jogador no clube da LaLiga, onde conquistou o campeonato e a Liga dos Campeões. "Essas observações mostram uma falta de respeito por uma das figuras mais admiradas pelos adeptos de futebol de todo o mundo e nosso clube aguarda uma correção imediata", disse o Real Madrid.



A ministra do Esporte da França, Amelie Oudea-Castera, foi uma das muitas políticas que reagiram aos comentários de Le Graet, dizendo que o presidente da "maior federação desportiva" do país passou dos limites.