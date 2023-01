Estrada municipal entre Mesão Frio e Baião permanece cortada até quarta-feira devido a inundações da via

Decisão foi tomada depois da avaliação feita no terreno pelos presidentes das câmara.

A Estrada Municipal (EM) 643 vai permanecer cortada ao trânsito até quarta-feira, entre os concelhos de Baião e Mesão Frio, devido a águas de uma ribeira que inundaram a via, foi esta segunda-feira divulgado.

A via que liga os municípios de Mesão Frio (Vila Real) e Baião (Porto), pela freguesia de Teixeira e Teixeiró, foi cortada na sexta-feira, em ambos os sentidos, uma decisão tomada depois de uma avaliação feita no terreno pelos presidentes das câmara, respetivamente, Paulo Silva e Paulo Pereira.

A estrada foi encerrada, naquele troço, para recondução das águas da ribeira que inundavam a estrada e criavam risco de derrocadas.

Num primeiro momento, a EM 643 foi interditada até domingo, no entanto, foi decidido , segundo disse esta segunda-feira fonte do município de Mesão Frio, que irá permanecer encerrada pelo menos até quarta-feira por não ter sido possível concluir os trabalhos de desobstrução da conduta de drenagem no local.

A autarquia explicou que as condições meteorológicas adversas, designadamente a precipitação intensa, "não permitiram a sua conclusão".