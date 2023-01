"Não devia ter permissão para se refugiar nos EUA": Políticos norte-americanos falam em extradição de Bolsonaro

Ex-presidente brasileiro foi para Orlando a 31 de dezembro, um dia antes da tomada de posse de Lula da Silva.



I stand with @LulaOficial and Brazil’s democratically elected government. Domestic terrorists and fascists cannot be allowed to use Trump’s playbook to undermine democracy.



Bolsonaro must not be given refuge in Florida, where he’s been hiding from accountability for his crimes. https://t.co/ywOCTMgRxM — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 8, 2023





Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government.



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

Two days ago, we marked the 2 year anniversary of the 6th insurrection. Anti-democratic violence in Brazil today is a sobering reminder of the dangerous fascist movements growing across the world. Jair Bolsonaro should not be allowed refuge in the US. — Mark Takano (@RepMarkTakano) January 8, 2023

Alguns políitcos norte-americanos defenderam este domingo que o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro devia ser extaditado após as invasões dos apoiantes em Brasília, avança o jornal brasileiro G1.Para estes democratas, Jair Bolosnaro é também responsável pelos atos terroristas dos seus admiradores no Palácio Presidencial. Já foram detidas pelo menos 300 pessoas pela invasão.Já em Nova Iorque, a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez disse que os EUA deviam "ser solidários com o governo eleito democráticamente de Lula da Silva" e o que a América não devia concerder refúgio ao ex-presidente.Na califórnia, o deputado democrata Mark Takano referiu que " Jair Bolsonaro não deveria ter permissão para se refugiar nos EUA" e que as tendências de violência do Brasil são "um lembrete dos perigosos movimentos que crescem em todo o mundo".Os apoiantes de Bolsonaro manifestaram-se este domingo o Palácio do Planalto, em Brasília, insatisfeitos com a mudança do chefe de Estado.Bolsonaro foi para a Flórida, nos EUA, a 31 de dezembro, um dia antes da tomada de posse de Lula da Silva.