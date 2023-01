Trabalhadores portuários desconvocam greve após reunião com ministro das Infraestruturas

Sindicato acusava as administrações portuárias de "ausência total de disponibilidade" para dialogar revisão salarial para 2023.

A greve dos trabalhadores das administrações portuárias foi esta segunda-feira desmobilizada após conversa com o ministro das Infraestruturas, João Galamba.O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) tinha convocado uma greve de vários dias, que começou em 22 de dezembro e se prolongava até 30 de janeiro nos portos do continente, Madeira e Açores.O sindicato acusava as administrações portuárias de "ausência total de disponibilidade" para dialogar sobre a proposta de revisão salarial para 2023, tendo o SNTAP feito "vários pedidos de reunião" que ficaram sem resposta, "nomeadamente por parte das administrações de Sines e de Lisboa".Os representantes dos trabalhadores apontam ainda a "subsistência de graves situações" de violação da legislação e do acordo coletivo de trabalho em vigor, incluindo um caso que classifica como "assédio laboral" a um trabalhador do porto de Sines.