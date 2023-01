A teia de falsidades de George Santos, novo membro da Câmara dos Representantes dos EUA

George Santos tomou posse este sábado como membro da Câmara dos Representantes dos EUA, mas pode não chegar a aquecer o lugar. Em causa estão dezenas de mentiras, falsidades e alegações fantasiosas que fez ao longo dos anos e que agora começam a ser desmascaradas, levando alguns do Congresso a denunciá-lo como “fantasista”, “mentiroso patológico” ou até “vigarista”.





A teia de falsidades do novo congressista republicano começou a desfazer-se quando o ‘New York Times’ decidiu investigar o seu currículo e descobriu que era tudo inventado. Nem Santos estudou na prestigiada escola privada Horace Mann, nem há qualquer registo de ter frequentado a Universidade de Nova Iorque ou o Baruch College, onde diz ter-se formado em Economia e Finanças. Também nunca trabalhou na Goldman Sachs ou no Citigroup, como alega no currículo.