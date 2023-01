Administrador da RTP assinou processo sem ler porque "estava de férias"

Os processos disciplinares por parte da RTP aos jornalistas Inês Gonçalves e Hugo Cadete continuam envoltos em polémicas internas. O Conselho de Administração (CA) reuniu com a Comissão de Trabalhadores, com a presença de um colega da Direção Jurídica - justificado com a necessidade de se começar a fazer atas, dadas as exigências da Autoridade para as Condições de Trabalho - e, segundo o comunicado a que oteve acesso, o presidente do CA, Nicolau Santos, “lamentou ter consumido tanto tempo a ler a extensíssima Nota de Culpa” enviada por Hugo Cadete.Saiba mais no site do Correio da Manhã