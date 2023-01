Derrocada de muro deixa casal de idosos desalojados em Castelo de Paiva

Foi lançado um aviso de alerta para o risco de cheias e inundações no rio Douro.

A queda de um muro de suporte de uma habitação, esta madrugada de segunda-feira, na margem do rio Douro, em Castelo de Paiva, desalojou um casal de idosos.A derrocada do muro, que será propriedade da EDP, ocorreu durante a madrugada. A Proteção Civil lançou um aviso de alerta para o risco de cheias e inundações no rio Douro por causa da perda de capacidade de retenção das águas nas barragens.O aumento do caudal está a ser provocado pelo aumento do fluxo dos afluentes não controlados do Rui Douro.