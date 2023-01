Dezenas de pessoas procuram tesouro nazi nos Países Baixos após descoberta de mapa

Suposto mapa do tesouro vem dos arquivos do Instituto de Administração dos Países Baixos.

Dezenas de pessoas procuraram no fim de semana um suposto tesouro enterrado por soldados nazis alemães na cidade holandesa de Ommeren, depois de o Arquivo Nacional dos Países Baixos ter revelado um mapa que aparentemente indica o local.

O município de Buren, onde se situa Ommeren, no centro do país, indicou esta segunda-feira que vai agora analisar a veracidade das informações contidas no mapa, em que supostamente se revela onde estão enterradas quatro caixas cheias de jóias e moedas, um aparente tesouro datado da Segunda Guerra Mundial.

Segundo um porta-voz municipal, depois de muitas pessoas terem dedicado sábado e domingo a tentar a sorte na procura do suposto tesouro, nenhuma delas teve êxito, tal como já acontecera, no passado, a investigadores do próprio Estado neerlandês.

O porta-voz adiantou que os caçadores de tesouros têm feito escavações em propriedades privadas, embora a polícia não tenha passado multas, limitando-se a deixar advertências e avisos para que abandonem as áreas em que escavam.

Segundo a imprensa local, o proprietário de um terreno privado localizou um homem enterrado num buraco até ao peito que estava à procura de do tesouro.

O município proibiu os cidadãos de usar ou transportar detetores de metais ou qualquer outro dispositivo para encontrar objetos metálicos nalgumas cidades, devido à possível existência de bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial e de minas terrestres.

Os caçadores de tesouros foram para Omeren com pás e detetores de metais após os arquivos nacionais neerlandeses terem revelado na semana passada um mapa que aparenta mostrar o local onde soldados nazis enterraram milhões de euros em jóias, relógios, ouro e diamantes roubados num banco de Arnhem, no leste dos Países Baixos.

O documento contém pistas sobre a suposta localização do tesouro - quatro caixas de munição cheias de relógios, joias, ouro e pedras preciosas - e indica que os objetos estariam enterrados num local em Ommeren, segundo o depoimento de um soldado alemão que, em 1947, garantiu ter observado três companheiros a enterrarem as caixas.

O valioso saque foi roubado por soldados alemães de uma agência do banco Robaver (1911-1947), em Arnhem, em agosto de 1944, depois de o edifício ter sido atingido por bombas.

Segundo os relatos contidos nos documentos, os soldados alemães esconderam, inicialmente, os objetos de valor nos próprios casacos e, depois, encheram baús e caixas de munições vazias antes de as enterrar.

Dado o enorme valor dos objetos (vários milhões de euros, segundo o Arquivo Nacional), o próprio Estado neerlandês tentou várias vezes localizá-los, mas sem sucesso.

O suposto mapa do tesouro vem dos arquivos do Instituto de Administração dos Países Baixos, que se dedica à investigação de ativos alemães em solo holandês após a Segunda Guerra Mundial.

Uma das teorias oficiais é que o tesouro foi desenterrado alguns dias depois pelos mesmos soldados, porque Ommeren ainda era uma área afetada pela guerra, pelo que, depois, ninguém conseguiu localizá-lo ao longo de todas as últimas décadas.