GNR detém três homens por furto de azeitona em Campo Maior

Suspeitos foram detetados a colher e a recolher azeitona, sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário.

A GNR deteve três homens, de 25, 27 e 38 anos, por suspeitas do furto de azeitona, no concelho de Campo Maior, no distrito de Portalegre, apreendendo 525 quilos deste fruto, divulgou esta segunda-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que militares do Posto Territorial de Campo Maior da Guarda detiveram os suspeitos na quinta-feira, durante uma ação de patrulhamento.

Os militares detetaram os três homens a colher e a recolher azeitona, "sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário".

Além da azeitona apreendida, os militares da GNR apreenderam ainda três máquinas manuais para apanha de azeitona no solo.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal de Elvas