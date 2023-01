Xutos & Pontapés celebram os 35 anos do álbum "Circo de Feras" com concertos pelo país

Espetáculos vão contar com a participação do guitarrista Tó Trips.

Os Xutos & Pontapés vão fazer vários concertos pelo país, entre março e abril, para celebrar os 35 anos do álbum "Circo de Feras", contando com a participação do guitarrista Tó Trips, anunciou esta segunda-feira a promotora.

Os concertos estão marcados para 4 de março no Coliseu do Porto, 11 de março no Coliseu de Elvas, 24 e 25 de março no Tivoli, em Lisboa, 06 de abril no Convento São Francisco, em Coimbra, e 8 de abril no Teatro das Figuras, em Faro.

Para estes concertos de celebração, os Xutos & Pontapés convidaram o guitarrista Tó Trips, que interpretará todos os temas do álbum "Circo de Feras", ao lado de Tim, João Cabeleira, Kalú e Gui, numa "cenografia desenhada em exclusivo".

Não é a primeira vez que os Xutos & Pontapés celebram este disco, tendo a última acontecido em novembro do ano passado, também no âmbito dos 35 anos do álbum, com um conjunto de cinco concertos em Lisboa, que já contou com a participação de Tó Trips.

Também em 2007, então pelos 20 anos de "O Circo de Feras", a banda subiu ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, com três espetáculos.

Em comunicado, a promotora explica que "numa discografia tão extensa como a dos Xutos & Pontapés, todos os discos têm o seu contexto e contribuem para a história de uma das maiores marcas da música elétrica produzida em Portugal", mas o "Circo de Feras" "foi decisivo" para a dimensão que a banda alcançou.

"Circo de Feras" saiu em fevereiro de 1987 com produção de Carlos Maria Trindade e inclui êxitos como "Vida Malvada", "Não Sou O Único", "Na América", "Circo de Feras" ou "Contentores".

Foi com este álbum que os Xutos & Pontapés conquistaram o primeiro disco de prata e gravaram o primeiro teledisco ("Sai p´ra rua").

Os Xutos & Pontapés surgiram há 43 anos, contando a partir do primeiro concerto, a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

Mesmo depois da morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, a banda manteve-se ativa, em palco e em estúdio, com Tim (vocalista e baixista), João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista).