Reaberta a circulação na Avenida Gustavo Eiffel no Porto

Trânsito encontrava-se cortado desde terça-feira devido a uma derrocada de pedras de grandes dimensões.

A circulação automóvel na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, foi esta segunda-feira reaberta, depois de o trânsito estar cortado desde terça-feira devido a uma derrocada de pedras de grandes dimensões, anunciou a autarquia.

Numa publicação na sua página da Internet, a Câmara do Porto refere que a circulação automóvel, reaberta ao início da tarde, se faz por agora de "forma alternada, com recurso a semáforos", através de uma das faixas de rodagem.

Na quinta-feira, a autarquia referiu que os trabalhos de retirada dos elementos da derrocada que ocorreu na terça-feira naquela avenida ribeirinha vão demorar cerca de 20 dias.

A Câmara do Porto lembra que a primeira fase de trabalhos "consistiu na demolição controlada dos elementos em risco de queda, com o recurso a uma auto-grua de grandes dimensões e alcance".

Na segunda etapa, com uma duração prevista de 15 dias e início subsequente, pretende-se retirar do local os elementos demolidos, com recurso a escavadoras giratórias e meios pesados de transporte e realizar provisoriamente os movimentos de terra adequados", acrescenta.

No final de todos os trabalhos, conclui, "irá ocorrer uma intervenção planeada para consolidação e estabilização definitiva, na mesma zona da escarpa, a cargo da empresa municipal GO Porto".

A derrocada aconteceu pelas 09h50 nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à acumulação de água, em consequências das chuvas das últimas semanas, segundo a câmara.

A circulação naquela avenida foi cortada na terça-feira, pelas 14h30, no troço entre a ponte Luís I e o posto de abastecimento de combustível existente na marginal ribeirinha, sendo o acesso apenas permitido a hóspedes e funcionários do hotel.

A derrocada atingiu dois quartos do aparthotel daquela unidade hoteleira, sem causar vítimas.