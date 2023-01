Rolls-Royce ignora crise e bate recorde de vendas em 2022

A Rolls-Royce fechou 2022 com 6.021 automóveis entregues, um recorde nos seus 118 anos de história, indicou esta segunda-feira a icónica marca que é sinónimo de luxo.

As vendas aumentaram 8% face aos 5.586 veículos de 2021, que já constituíam um recorde para a fabricante.

O CEO da marca, Torsten Muller-Otvos, reiterou que a Rolls-Royce "não é e nunca será um fabricante com foco no volume" e revelou que o preço médio de um Rolls-Royce novo é atualmente de cerca de 450 mil libras (511 mil euros, ao câmbio atual).A fabricante indicou também que as comissões de personalização dos veículos também alcançaram um recorde no ano passado com os clientes a serem "cada vez mais imaginativos e exigentes em termos técnicos", disse o responsável.As encomendas cobrem já também vários meses deste ano, com Muller-Otvos a dizer que a marca está "cautelosamente otimista" para 2023.A empresa contratou 150 pessoas no ano passado para a sua única fábrica, em Goodwood, no Reino Unido, contando agora com 2.500 funcionários.