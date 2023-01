Imagens mostram momento em que cliente mata assaltante a tiro em restaurante no Texas

Tudo aconteceu quando o homem entrou no restaurante Ranchito Taqueria armado, todo vestido de preto e com a cara tapada. O assaltante apontou a arma aos clientes e exigiu que estes lhe dessem o dinheiro que tinham. Depois de recolher os pertences das pessoas, o homem dirigiu-se para a saída e foi nesse momento que um dos clientes atirou quatro vezes, atingindo-o nas costas.

O momento foi filmado pelas câmaras de videogilância do restaurante e as imagens mostram ainda que o cliente, após o ladrão cair inanimado, se levantou e acabou por disparar um quinto tiro contra o homem.De acordo com o site Unilad, o cliente recolheu depois o dinheiro roubado pelo ladrão e devolveu-o aos respetivos donos.A polícia revelou depois que o ladrão tinha cerca de 20 anos e que o óbito foi declarado no local pelos paramédicos.