Mais de dois mil Bolsonaristas detidos

Um dia após a violência na capital, polícia avançou contra os apoiantes do ex-Presidente.

Mais de dois mil apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro foram esta segunda-feira presos em Brasília e outras regiões do Brasil, horas depois de radicais terem invadido o Congresso, o Supremo Tribunal e o Palácio Presidencial exigindo que as Forças Armadas derrubassem o Presidente Lula da Silva. A ordem para as detenções foi decretada pelo Supremo Tribunal de madrugada.



Na principal ação, junto ao quartel-general do Exército em Brasília, de onde domingo partiram os ataques, um impressionante efetivo da Polícia Militar e da Força Nacional cercou logo ao amanhecer o acampamento bolsonarista montado no dia 30 de outubro, quando Lula derrotou Bolsonaro nas presidenciais. Pelo menos 1500 homens e mulheres foram detidos no local e levados em dezenas de autocarros para a sede da Polícia Federal para serem identificados e se apurar a participação de cada um na tentativa de golpe. Cerca de mil foram depois enviados para a Penitenciária de Alta Segurança da Papuda, nos arredores de Brasília, onde ficaram em prisão preventiva. No domingo e madrugada desta segunda-feira, mais 400 extremistas já tinham sido presos em flagrante por invadir e vandalizar as sedes dos órgãos do poder.

