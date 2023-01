Mistério na morte trágica de modelo

Sofia Duarte, de 21 anos, foi a única ocupante do prédio que não se conseguiu salvar.

"Ficamos com tantas perguntas. A porta estava trancada? Como é que escaparam todos, mas ela ficou presa? Estava trancada?", questiona-se Kyle Steward, um amigo da família de Sofia, em declarações ao jornal inglês ‘Evening Standard’. Sofia Duarte, de 21 anos, perdeu a vida num incêndio, em casa do namorado, em Londres, Inglaterra, no primeiro dia do ano. Alguns moradores saltaram pelas janelas, outros saíram do prédio em chamas pelo próprio pé. A modelo portuguesa ficou encurralada pelas chamas que, em dois minutos, invadiram todo o apartamento. As autoridades inglesas estão, agora, a investigar os contornos da tragédia.



Os bombeiros ainda arrombaram uma porta de metal do prédio, mas Sofia já estava sem vida. Um vizinho do namorado da jovem, Sofiane Bouslama, recordou também o horror que testemunhou. "Ainda se ouviram gritos de socorro, mas já nada havia a fazer", contou ao CM. O incêndio terá tido origem num curto-circuito numa bateria de uma bicicleta.

