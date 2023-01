Rios galgam margens e inundam 25 habitações em Coimbra

Na aldeia do Cabouco, três idosos foram retirados de casa pelos bombeiros sapadores, após esta ter ficado cercada pela água.

Três habitantes idosos da povoação do Cabouco, Coimbra, tiveram de ser resgatados de barco pelos bombeiros sapadores depois de a casa ter ficado cercada pela água durante a madrugada desta segunda-feira.



O rio Ceira, afluente do Mondego, galgou as margens, inundou cerca de 25 casas da aldeia e arrastou um carro. Em algumas das habitações, o nível da água atingiu um metro de altura. Na zona, as cheias já são recorrentes, mas, segundo uma moradora, "desta vez foi mais rápido". O presidente da junta de freguesia, Fernando Santos, conta que foi uma noite de trabalho intenso. Perante a subida do caudal do Ceira "houve necessidade de ajudar a retirar os bens das habitações para um local seguro".

