Gio mostra luxo na Arábia

Georgina, de 28 anos, mudou-se para Riade, com os filhos, para acompanhar CR7 no novo desafio profissional.

As joias são uma das grandes paixões de Georgina Rodríguez. A namorada de CR7 fez questão de o mostrar na apresentação do jogador no Al Nassr, em Riade.



Se por um lado optou por um visual mais discreto, devido à cultura do país, no que diz respeito às joias o luxo e ostentação estiveram em evidência, com a modelo a usar mais de meio milhão de euros em apenas cinco acessórios.

