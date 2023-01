Enzo é chave para Roger Schmidt

Técnico deve lançar o argentino com o Varzim (Taça de Portugal), mas já pensa na preparação para o dérbi de domingo.

Enzo Fernández é um "assunto encerrado" para Roger Schmidt, que deve apostar esta segunda-feira no argentino no jogo da Taça de Portugal com o Varzim, mas com a mira já apontada para o dérbi de domingo, com o Sporting.



"É um jogador nosso. Está numa boa posição, feliz, a treinar bem, faz parte da equipa. É um jogador-chave. Está tudo dito", disse o alemão na antevisão do encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.

