Homem esfaqueado por colega de casa no Montijo por negar ajuda na cozinha

Vítima foi operada de urgência.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um suspeito, de 19 anos, de ter esfaqueado um homem, de 21, com quem partilhava uma casa, em Pegões, no Montijo. A vítima, que ficou em estado muito grave e ainda permanece internada, foi golpeada por ter recusado ajudar o agressor a fazer o almoço.



O ataque ocorreu a 30 de dezembro de 2022. Agressor e vítima partilhavam uma casa em Pegões com oito colegas, todos imigrantes ilegais oriundos de um país asiático. A discussão entre os dois homens começou quando o grupo se preparava para almoçar. O mais novo cozinhava a refeição e pediu ajuda ao mais velho. A vítima negou o pedido de auxílio e o ‘cozinheiro’ exaltou-se. Os dois discutiram, até que o jovem pegou numa faca de cozinha e golpeou o colega de casa na barriga, várias vezes.

