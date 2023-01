Nova bastonária avança para defesa dos advogados

Fernanda de Almeida Pinheiro reclama proteção na doença e direitos básicos de parentalidade.

A nova bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, apresentou esta segunda-feira no discurso de tomada de posse um conjunto de reivindicações sociais e ao mesmo tempo de valorização profissional.



"É necessário garantir uma remuneração digna", disse ao referir-se aos pagamentos por parte do Estado das defesas oficiosas para pessoas que não têm recursos. Fernanda de Almeida Pinheiro salientou que "a tabela de honorários não é atualizada há 20 anos", acrescentando que sem condições económicas a advocacia "não é livre, nem autónoma nem independente". A sucessora de Luís Menezes Leitão avançou com um dos temas que foram bandeira na campanha para a eleição, que é a proteção social.

