Novo CM: Mudança gráfica recebe aplausos dos leitores

A opinião é unânime, de norte a sul do País: o novo modelo gráfico do, que chegou esta segunda-feira às bancas, tornou o jornal mais bonito, mais atraente, mais fácil de ler. Está melhor."Há mais de 30 anos que compro, todos os dias, oe hoje, mal peguei no jornal, percebi que estava diferente, com aspeto mais leve e mais bonito. É só mais um ponto a favor do meu jornal de eleição", confessou aoPaulo Ribeiro, leitor de Braga. Uma opinião partilhada por Fernando Bonjardim."A prova de que os leitores gostaram é que vendemos todos os jornais ainda antes do fim da manhã. Só sobrou um, mas já não o vendo porque quero lê-lo em casa. Gostei muito desta nova imagem e acredito que nos vai ajudar a vender mais jornais", afirmou o dono do Quiosque Bonjardim.Fernando Vale, leitor e dono de quiosque no Porto, também não tem dúvidas. "Oestá muito melhor, está com as letras maiores, está mais intuitivo e acho que também é necessário os jornais inovarem cada vez mais e ficarem assim com melhor ar. Para alcançar mais leitores, é sempre bom inovar a imagem."Depoimentos multiplicam-se por todo o País. "Muito mais fácil de ler. Está mais bonito. Houve um leitor que veio logo manhã cedo, com o cupão de desconto comprar e gostou muito. A ideia do cupão é excelente, que as pessoas estão a vier um momento mais complicado", disse Mimal, leitor e dono de uma papelaria em Lisboa, referindo-se ao cupão de desconto que oestá a publicar aos sábados e domingos, na penúltima página do jornal.Com este cupão, ode segunda a quinta-feira custa apenas um euro. A estes e a todos os leitores que fizeram chegar até nós mensagens de felicitações, o nosso obrigado e a certeza de que juntos continuaremos a trilhar o caminho do sucesso.O novo grafismo é acompanhado de uma promoção que permite adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas um euro. Basta recortar o cupão que vem na penúltima página aos sábados e domingos. A promoção é válida nos postos aderentes.