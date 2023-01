Presidente da Câmara e PSP querem videovigilância em Viseu

Pedido tem como objetivo o combate ao aumento da criminalidade.

O presidente da Câmara de Viseu e o comandante da PSP da cidade pediram a instalação de videovigilância para combater o aumento da criminalidade.



"Precisamos do reforço de efetivos bem como da videovigilância", apelou o autarca Fernando Ruas. "A videovigilância é hoje um instrumento muito importante para garantir o reforço da prevenção, porque é aí que devemos trabalhar no domínio policial", disse José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, no 146.º aniversário da PSP de Viseu. Parte do efetivo da polícia demonstrou insatisfação com o facto de a cerimónia ter decorrido no Museu Grão Vasco.