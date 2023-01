600 polícias com mais de 60 anos autorizados a passar à pré-reforma

Sindicatos contestam e dizem que há quatro mil agentes a preencher os critérios.

Exigida há mais de um mês, a lista de polícias autorizados a passar à pré-aposentação foi esta segunda-feira publicada em ordem de serviço da PSP e tem efeitos a partir desta terça-feira, de acordo com o documento assinado pelo diretor nacional, Magina da Silva.A medida, aprovada pela Direção Nacional e pelo Ministério da Administração Interna no início de dezembro, esteve ‘na gaveta’ do Ministério das Finanças, que só agora autorizou a passagem à pré-reforma de 30 oficiais, 120 chefes e 450 agentes.Segundo os sindicatos da PSP, o número "é escasso" uma vez que há cerca de quatro mil polícias que preenchem os requisitos para passagem à pré-reforma – 55 anos de idade e 36 de serviço – mas só estão a sair elementos com 60 anos.