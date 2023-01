Primeiro lançamento espacial do Reino Unido falha após "anomalia" do foguete

Falha não permitiu que os nove satélites a bordo fossem colocados em órbita.

A empresa Virgin Orbit anunciou esta segunda-feira que o primeiro lançamento espacial do Reino Unido falhou após o foguete ter apresentado uma "anomalia" que não permitiu que os nove satélites a bordo fossem colocados em órbita.

"Parece que temos uma anomalia que nos impediu de chegar a órbita. Estamos a avaliar a informação", anunciou a Virgin Orbit na rede social Twitter.

Mais tarde, a empresa anunciou que o avião Boeing 747 modificado chamado "Cosmic Girl" "regressou em segurança" ao Aeroporto de Newquay, na Cornualha, no sudoeste do Reino Unido, com a tripulação a bordo.