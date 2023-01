Presidente mexicano pede a Biden para "acabar com abandono" da América Latina

Biden "tem na mão a chave" para o desenvolvimento da região, apontou López Obrador.

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, desafiou o homólogo norte-americano, Joe Biden, a "acabar com o abandono" da América Latina e das Caraíbas e melhorar a qualidade de vida na região.

"Este é o momento de decidirmos acabar com esse abandono, esse desdém e esse esquecimento da América Latina e das Caraíbas", disse López Obrador, numa reunião realizada na Cidade do México, na segunda-feira, com o Presidente dos Estados Unidos.

Biden "tem na mão a chave" para o desenvolvimento da região, apontou López Obrador.