RTP paga 50 mil euros de multa por não cumprir meta de programação para pessoas com necessidades especiais

RTP2 não garantiu as 12 horas semanais de programas com língua gestual portuguesa.

A RTP foi condenada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a pagar uma multa no valor de 50 mil euros, depois de a RTP 2 não ter cumprido as 12 horas semanais de programas com interpretação por meio de língua gestual portuguesa. A estação pública é assim penalizada por violar a Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) no que diz respeito à obrigação de tornar os programas mais acessíveis às pessoas com necessidades especiais.Na deliberação, a ERC refere que a RTP "sabia que estava obrigada a respeitar as normas atinentes à interpretação por meio de língua gestual portuguesa dos programas" e considera que "praticou os factos descritos de forma livre e consciente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei", tendo já antecedentes.Em sua defesa, apresentada por escrito, a RTP diz que o período em causa - as semanas 27 a 37 do ano de 2017 - corresponde "grosso modo aos meses de julho, agosto e setembro no decurso dos quais alguns dos programas regulares emitidos ao longo do ano com língua gestual portuguesa […] deixaram de ser emitidos dado o habitual período de férias e de ajuste e planeamento de estratégia de programação para a nova grelha". Sublinha ainda que "a média semanal de horas na RTP 2 de programas com língua gestual tem subido desde 2017" e requer "o arquivamento" do processo, "por não ter sido praticada nenhuma infração", a aplicação de "uma admoestação", em vez de uma coima, ou de "uma pena especialmente atenuada". No âmbito do processo, a ERC ouviu ainda Teresa Paixão, diretora de programas do segundo canal do Estado.