Casal ferido em despiste no Marco de Canaveses

Apenas a mulher necessitou de receber tratamento hospitalar. Homem recusou ser hospitalizado.

Um casal ficou ferido no despiste de uma carrinha, na madrugada desta terça-feira, no lugar do Monte, no Torrão, Marco de Canaveses. Apenas a mulher foi transportada ao hospital Padre Américo, em Penafiel. O homem recusou o transporte à unidade hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado às 04h20. A viatura em despiste ficou imobilizada fora da estrada, numa zona de inclinação.

Ao local acorreram os bombeiros de Entre-os-Rios e a GNR de Alpendorada.