Federação alerta para a necessidade de mobilização urgente de dadores de sangue

Últimos dados oficiais apontam para "níveis preocupantes" das reservas de diversos grupos sanguíneos.

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) alertou esta terça-feira para a necessidade de mobilização urgente dos dadores, considerando que os últimos dados oficiais apontam para "níveis preocupantes" das reservas de diversos grupos sanguíneos.

Em comunicado, a federação lembra que a última informação disponibilizada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), no passado dia 27 de dezembro, já dava conta de "reservas limitadas em diversos grupos sanguíneos", designadamente no A-, B-, O+ e O-, Lembrando que o mês de janeiro "é historicamente um mês de diminuição muito significativa das dádivas".

A FEPODABES diz que se verificam atualmente "todas as condições para a ocorrência da tempestade perfeita para uma falta de sangue de proporções verdadeiramente históricas e preocupantes".