Jovem ganha Jackpot do Euromilhões aos 17 anos mas diz que "não o deseja a ninguém"

Jane Park, a vencerdora mais jovem do Jackpot do Euromilhões, conta numa entrevista televisiva que preferia nunca ter ganho o prémio milionário.No episódio, intitulado "A Maldição da Lotaria", a jovem de Edimburgo, na Escócia, fala sobre as desvantagens de ganhar o prémio de mais de um milhão de euros.Agora com 27 anos de idade, Jane Park tornou-se a pessoa mais jovem a ganhar o Jackpot do EuroMilhões quando acertou na chave vencedora em 2013, aos 17 anos, na primeira vez que decidiu jogar.No trailer do episódio, o psicólogo Dr. Phil McGraw menciona o abuso que Jane recebeu: "Teve quem a perseguisse e recebeu ameaças de morte". A jovem responde: "Quem me dera nunca o ter ganho, não o desejaria a ninguém".